Про це йдеться у пояснювальній записні до проєкту закону про держбюджет. Чи зміниться розмір мінімальної пенсії у 2025 році, передає 24 Канал.

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Розмір мінімальної пенсії у 2025 році

Згідно з проєктом держбюджету на 2025 рік, соціальні стандарти, зокрема, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються на рівні грудня 2024-го.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що поданий Кабінетом Міністрів проєкт не передбачає підвищення мінімальної пенсії.

Бездефіцитність 2-й рік поспіль бюджету Пенсійного фонду та збереження на рівні 2024 року соціальних стандартів вилинуло на визначення обсягу трансферту Фонду на пенсійне забезпечення,

– йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Коротка довідка. Наразі мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню.

Зауважимо, напередодні, 10 вересня, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.