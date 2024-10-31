Вплив на ціни "тисячі від Зеленського"

Тисяча від Зеленського не матиме небезпечного ефекту на ціни в Україні, передає 24 Канал посилаючись брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

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Андрій Пишний Голова НБУ Наразі ми не бачимо остаточних параметрів цієї ініціативи. Ми знаємо, що над її реалізацією працює уряд. Остаточні ефекти будемо оцінювати, вже отримавши остаточне рішення.

Проте говорити про відчутний ефект наразі зарано.

Решту питань, я думаю, варто переадресувати в бік уряду,

– сказав він.

Також Пишний розповів, що свою тисячу гривень він витратить на донат на ЗСУ.

Нагадаємо! Тисячу гривень українці отримають з 1 грудня цього року.