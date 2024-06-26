Где чиновники зарабатывают больше всего

Средняя начисленная зарплата в мае составила почти 51 тысячу гривен, что на 32% превышает показатель в январе 2024 года, когда она составляла 38,6 тысяч гривен.

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С начала года в Украине действует новая система оплаты труда на основе грейдовой системы классификации должностей. Эта система направлена на повышение, предсказуемости и прозрачности заработной платы работников государственных органов,

– говорят в Министерстве финансов.

Самый высокий уровень зарплаты пока имеют:

Работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), со средним доходом в 89,7 тысяч гривен в месяц.

На втором месте находится Антимонопольный комитет, где средняя зарплата составляет 88,3 тысячи гривен.

Тройку с самым высоким доходом чиновников замыкает Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета, с заработком 72,4 тысячи гривен.

Зарплаты чиновников в различных ведомствах / Источник: Министерство финансов Украины

Какая средняя зарплата в Украине

Согласно проекту госбюджета на 2024 год, средняя зарплата в Украине планируется увеличить до 21 809 гривен. По данным Госстата, в первом квартале 2024 года средняя зарплата выросла на 22,5%, достигнув уровня 18 903 гривен.

Заметьте! Учитывая меньшую ожидаемую потребительскую инфляцию, реальное повышение зарплаты составит 8,5%.

Прогнозируемый рост средней заработной платы на последующие годы, утвержденное Кабинетом Министров, выглядит следующим образом:

в 2025 году – 25 732 гривен;

в 2026 году – 30 260 гривен.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что среднемесячная заработная плата будет расти как в номинальном, так и в реальном измерении, до 6%.