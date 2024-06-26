Де чиновники заробляють найбільше

Середня нарахована зарплата в травні склала майже 51 тисячу гривень, що на 32% перевищує показник у січні 2024 року, коли вона становила 38,6 тисяч гривень.

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З початку року в Україні діє нова система оплати праці на основі грейдової системи класифікації посад. Цю систему спрямовано на підвищення, передбачуваність і прозорість заробітної плати працівників державних органів,

– кажуть у Міністерстві фінансів.

Найвищий рівень зарплати наразі мають:

Працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з середнім доходом у 89,7 тисяч гривень на місяць.

На другому місці знаходиться Антимонопольний комітет, де середня зарплата становить 88,3 тисячі гривень.

Трійку з найвищим доходом чиновників замикає Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, з заробітком 72,4 тисячі гривень.

Зарплати чиновників у різних відомствах / Джерело: Міністерство фінансів України

Яка середня зарплата в Україні

Згідно з проєктом держбюджету на 2024 рік, середня зарплата в Україні планується збільшити до 21 809 гривень. За даними Держстату, у першому кварталі 2024 року середня зарплата зросла на 22,5%, досягнувши рівня 18 903 гривень.

Зауважте! Враховуючи меншу за очікувану споживчу інфляцію, реальне підвищення зарплати складе 8,5%.

Прогнозоване зростання середньої заробітної плати на наступні роки, затверджене Кабінетом Міністрів, виглядає наступним чином:

у 2025 році – 25 732 гривень;

у 2026 році – 30 260 гривень.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що середньомісячна заробітна плата буде зростати як у номінальному, так і в реальному вимірі, до 6%.