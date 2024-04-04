Топливный рынок обречен: в России начались серьезные проблемы с бензином

Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора беспилотниками. Дефицит топлива в России значительно вырос, что привело к сокращению экспорта и росту цен на внутреннем рынке.

Бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что в конце марта изготовление бензина в России упало на 17%. Он отметил, что несколько ударов беспилотниками по НПЗ привели к тому, что почти пятая часть производства бензина не функционирует по всей территории России.

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Нефтеперерабатывающий кризис

На рынке биржи в Санкт-Петербурге, по словам Милова, оптовая цена на бензин выросла в полтора раза.

Россия вводит запрет на экспорт бензина, хочет покупать его в Беларуси. Это показывает, что они пытаются стабилизировать рынок,

– сказал он.

Видно, что российские нефтеперерабатывающие заводы – очень уязвимое место, если несколько беспилотников могут создать такой кризис на рынке топлива.

Если это будет продолжаться, то топливный рынок России обречен. Заменить оборудование, которое было уничтожено, нечем,

– заметил Владимир Милов.

Подорожает ли бензин в России

Оптовый бензин подорожал на 50% с начала года. Цены для потребителей пока существенно не увеличивают. Нефтяные компании боятся повышать цены, потому что знают, что российские власти будут очень не довольны этим.

Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет поднят, потому что чудес не бывает: объемов топлива все меньше, а новые сообщения об атаках беспилотников появляются,

– подчеркнул Милов.

НПЗ России атакуют беспилотники