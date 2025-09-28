Генсек НАТО оценил украинские атаки на НПЗ России
- Марк Рютте заявил, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России сильно влияют на ее экономику.
- В отличие от китайской, российская экономика сильно зависит от доходов от нефти.
Марк Рютте прокомментировал украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России. По мнению генсека Альянса, они оказывают большое влияние на экономику страны-агрессорки.
Об этом Рютте сказал во время выступления в Академии сухопутных войск США в Вест-Пойнте 25 сентября 2025 года, передает 24 Канал.
Смотрите также Война закончится переговорами, но Зеленский должен знать, что Украина будет защищена, – Рютте
Что сказал Рютте об атаках на российские НПЗ?
По словам генсека, в отличие от Китая, который сумел разнообразить свою экономику, Россия имеет экономику, основанную на нефти. Именно поэтому она имеет проблемы вследствие украинских ударов дронами по НПЗ, что в свою очередь бьет по экономике.
На заправках образуются очереди. В США, если бы люди не смогли заправлять автомобили, снова состоялся бы 1776-й. В России пока что как-то справляются,
– подытожил Рютте.
Справка: В 1776 году в США произошла революция. Американские колонии восстали против Британской империи и провозгласили независимость. То есть Рютте шутливо намекает: если американцам перекрыть бензин, они снова устроят бунт, как в 1776-м.
Что известно о последних ударах Украины по НПЗ России?
- В ночь на 26 сентября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Загорелась установка первичной обработки нефти. Этот НПЗ является важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются оккупационной армией.
- В ночь на 24 сентября дроны поразили НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, вызвав пожар. Это уже вторая атака на завод за короткое время, предыдущая состоялась 18 сентября. Это крупнейший в России интегрированный нефтехимический комплекс, который производит бензин, дизельное топливо и другую продукцию.
- Аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот в эфире 24 Канала рассказал, что Россия теряет 50 миллионов долларов ежедневно из-за украинских атак на НПЗ.