Может не хватить: какие угрозы после обстрелов встали перед украинской энергетикой

Россия не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Полного обесточивания страны не будет, однако возникает другая угроза для украинской энергетики.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что основной проблемой является недостаточно сильная противовоздушная оборона тепловых генераций в Украине. Украинцы могут остаться без электричества как раз в пиковые часы его использования.

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Не будет полного обесточивания

По словам Пендзина, полного обесточивания Украины не будет. Это России не удастся сделать, ведь львиная доля электрической энергии производится ядерными электростанциями, по которым никто не будет бить.

Там сидит МАГАТЭ. Из-за того, что российская ядерная энергетика также достаточно мощно зависит от МАГАТЭ, рисковать этим точно никто не будет. Поэтому базовый фон в Украине будет,

– отметил экономист.

Как есть угроза

Россияне, по словам Пендзина, бьют по тепловым генерациям. Хотя ядерная энергетика и дает постоянный фон в сети, независимо от уровня потребления электрической энергии, то тепловая энергетика предназначена для того, чтобы в момент очень активного потребления электроэнергии обеспечивать дополнительное ее производство.

Может случиться, что в пиковые моменты нагрузки у нас не будет генерации, которая будет обеспечивать необходимое количество электрической энергии в сети. Импорт электрической энергии от наших партнеров из Европы не будет перекрывать этой потребности,

– отметил экономист.

Именно в этот момент может быть отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Украинцам нужно экономить электроэнергию в пиковые часы, в момент наибольшей нагрузки. Между тем промышленные предприятия предлагают пересматривать свои производственные циклы, чтобы работать днем или ночью, когда нет сильной нагрузки на энергетику.

Какой есть выход

Тепловая генерация в Украине, по словам Пендзина является уникальной. Основные энергоблоки, которые работают в нашей стране, строились еще во времена Советского Союза. Вся Европа пошла по пути декарбонизации, то есть заморозила все тепловые генерации, потому что они имеют чрезвычайно большие выбросы газов. Страны Балтии, Восточная Германия, Чехия готовы передать Украине законсервированные у них объекты тепловой генерации, которые там создавались еще во времена Советского Союза.

Однако вопрос в другом. Привезти сюда можно, поставить можно, но если не будет надлежащей противовоздушной обороны, то на этот объект прилетит ракета. Сперва нужно "монтировать зонт" ПВО,

– подчеркнул экономист.

Как раз военная поддержка наших партнеров, а именно поставки ЗРК Patriot, должна помочь закрыть украинское небо над тепловыми генерациями.

Другая ситуация, чем с блэкаутами

Пендзин объяснил, что когда в Украине были блэкауты, тогда россияне наносили удары по передачам электроэнергии, например, высоковольтных линиях передач. Тогда обесточивались целые регионы в связи с тем, что генерация работала, но не могла подать электроэнергию.

Тогда украинская энергетическая система определенным образом защитилась, построила альтернативные пути поставки электрической энергии. Эта ситуация с доведением энергии до потребителя является отработанной,

– прокомментировал экономист.

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