Главный приоритет для Нафтогаза: закупки американского СПГ могут претерпеть изменения

Директор ПАО "Укрнафта" и "Нафтогаз" Сергей Корецкий провел встречу с делегацией Министерства финансов США и DFC. Стороны обсудили расширение инструментов для увеличения закупок американского СПГ и оборудования.

Что известно о поставках американского СПГ в Украину?

Отдельно Украина и Соединенные Штаты обсудили привлечение американских компаний для совместной разработки украинских газовых месторождений, о чем сообщил Сергей Корецкий на своей странице в Facebook.

Расширение таких механизмов является крайне важным для обеспечения энергетической безопасности не только Украины, но и всего региона Восточной Европы,

– отметил Корецкий

В частности еще с 2025 года Нафтогаз приобрел уже около 1 миллиарда кубометров американского сжиженного газа.

В частности глава Нафтогаза и Укрнафты во время встречи проинформировал партнеров:

о текущей ситуации с газообеспечением;

состоянии инфраструктуры после обстрелов;

комплекс мероприятий, которые реализуют для подготовки к следующему отопительному сезону.

Отмечается, что увеличение добычи газа – это основной приоритет для Группы Нафтогаз.

Напомним, что в целом в 2026 году поставки СПГ из США для Украины могут достичь до 1 миллиарда кубометров. Об этом ранее сообщали в Нафтогазе.

В частности 4 февраля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" в партнерстве с ORLEN обеспечил поставки первой партии американского сжиженного природного газа для Украины в текущем году. Объем поставки составил почти 100 миллионов кубометров.

Танкер со сжиженным природным газом находился в пути 20 дней.

Его прием состоялся в конце января 2026 года на СПГ-терминале в городе Свиноуйсьце (Польша).

Обратите внимание! После регазификации ресурс уже был доступен для нужд Украины.

