Украина может стать "новым экономическим тигром Европы": комиссар объяснил, когда это произойдет

Процветание Украины важно для устойчивого мира на всем европейском континенте. Однако для этого нужны целые десятилетия.

Каким может стать экономическое будущее Украины?

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Он считает, что авторитарные Россия и Беларусь при режимах Путина и Лукашенко являются главной причиной отсутствия мира на европейском континенте. Поэтому Москву нужно воспринимать как постоянную угрозу демократии и мира.

Кубилюс добавил, что действительно успешная Украина может спровоцировать трансформации в России. По его мнению, россияне могут быть вдохновлены экономическим успехом Киева, из-за чего и начнут требовать возвращения к нормальной жизни.

Но дело в том, что процветание Украины зависит в том числе и от европейской интеграции. В то же время Андрюс Кубилюс не согласился с тем, что сильная экономика государства может создать проблемы для европейской промышленности. Он напомнил, что те же заявления звучали, когда Польша и страны Балтии были на пути к вступлению в ЕС.

Также еврокомиссар отметил свою страну – Литву – которая достигла значительного экономического роста после вступления в Евросоюз. Он считает, что такое будущее ждет и Украину.

Через 20-25 лет Украина станет новым экономическим тигром Европы,

– заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса.

Напомним! Сейчас вопрос со вступлением Украины в Евросоюз не является закрытым. Однако больше информации будет уже в мае. Об этом ранее говорил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Что еще следует знать о вступлении Украины в Евросоюз?

В четверг, 23 апреля, стало известно, что предварительные условия для начала первого этапа переговоров с Украиной о членстве в союзе уже выполнены. Первые переговоры о присоединении Украины к Европейскому Союзу могут начаться в течение ближайших недель или месяцев.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно. Для Киева предлагают пока промежуточный этап. В частности Мерц отметил, что процесс вступления является сложным и длительным.