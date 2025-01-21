Сколько средств ЕС выделит в 2025 году

Министр финансов Сергей Марченко во время выступления на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам отметил, что 2024 году доля ЕС во внешней помощи Украине составляла более 40%, или 16,1 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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По словам министра, из этой суммы 3 миллиарда евро предоставлено в виде грантов, остальные – льготные кредиты.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Европейский Союз продолжает системную поддержку Украины, в частности, и в предоставлении военной и гуманитарной помощи, а также во внедрении жесткой санкционной политики против России. Благодарен за понимание потребностей Украины и расширение нашего сотрудничества.

С начала полномасштабного вторжения от ЕС было привлечено 45 миллиардов евро для финансирования ключевых расходов государственного бюджета. В 2025 году Европейский Союз планирует выделить Украине 30,6 миллиардов евро бюджетной поддержки. Из них:

18,1 миллиарда евро будут предоставлены в рамках инициативы G7 ERA, профинансированной из доходов от замороженных активов России.

будут предоставлены в рамках инициативы G7 ERA, профинансированной из доходов от замороженных активов России. 12,5 миллиардов евро предусмотрено в рамках финансовой помощи через Инструмент Ukraine Facility.

К слову! Во время заседания Министр финансов призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию, чтобы ограничить ее финансовые возможности для ведения войны против Украины. Он отметил необходимость закрытия лазеек, которые позволяют обходить уже введенные санкции.