Скільки коштів ЄС виділить у 2025 році

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань зазначив, що 2024 році частка ЄС у зовнішній допомозі Україні становила понад 40%, або 16,1 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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За словами міністра, з цієї суми 3 мільярди євро надано у вигляді грантів, решта – пільгові кредити.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема, й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також у впровадженні жорсткої санкційної політики проти Росії. Вдячний за розуміння потреб України та розширення нашої співпраці.

Від початку повномасштабного вторгнення від ЄС було залучено 45 мільярдів євро для фінансування ключових видатків державного бюджету. У 2025 році Європейський Союз планує виділити Україні 30,6 мільярда євро бюджетної підтримки. З них:

18,1 мільярда євро будуть надані в рамках ініціативи G7 ERA, профінансованої з доходів від заморожених активів Росії.

будуть надані в рамках ініціативи G7 ERA, профінансованої з доходів від заморожених активів Росії. 12,5 мільярда євро передбачено в межах фінансової допомоги через Інструмент Ukraine Facility.

До слова! Під час засідання Міністр фінансів закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію, аби обмежити її фінансові можливості для ведення війни проти України. Він наголосив на необхідності закриття лазівок, які дозволяють обходити вже запроваджені санкції.