Украина получила помощь для восстановления энергетики: поступило 70 гуманитарных грузов

Украина получила 70 гуманитарных грузов для восстановления энергетической инфраструктуры. Их передала Финляндия, которая является союзником Киева.

Какую помощь Украина получила от Финляндии?

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с Министром климата и окружающей среды Республики Финляндия Сари Мултала, о чем сообщили в Минэнерго.

Читайте также Эксперт по энергетике предположил, возможна ли в Киеве гуманитарная катастрофа

Отмечается, что Денис Шмыгаль рассказал Сари Мултале о текущей ситуации в энергосистеме Украины. Он также озвучил потребности страны для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры.

Финляндия уже доставила в Украину 70 гуманитарных грузов:

силовые трансформаторы;

генераторы;

мобильные котлы;

электродвигатели;

кабели;

компоненты для восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры.

Это критически важное оборудование помогает нам в чрезвычайно сложных условиях. Благодарен партнерам за поддержку. Наш главный запрос сегодня – мощные генераторы и мобильные тепловые станции,

– сказал Шмыгаль.

Он добавил, что они нужны для Киева, Харькова, Одессы и других регионов, которые регулярно подвергаются российскому энергетическому террору.

Заметьте! Представители стран также обсудили развитие партнерских отношений между украинскими и финскими энергетическим компаниями.

Напомним, что Финляндия также предоставила Украине уже 31-й пакет оборонной помощи. Об этом сообщили на сайте ведомства Финляндии.

Стоимость помощи составляет 98 миллионов евро. Подробная информация о содержании пакета, способа поставки или графика не разглашается.

Прошлый – 30-й пакет поддержки – Финляндия предоставила еще в октябре 2025 года. Его размер был примерно 52 миллиона евро.

Обратите внимание! В целом страна предоставила Украине оборонных материалов на сумму 3,1 миллиарда евро.

Какую еще помощь получала Украина в последнее время?