Орбан и Фицо не повлияют на решение Украины по транзиту российского газа
Последние заявления Виктора Орбана и Роберта Фицо относительно транзита российского газа свидетельствуют о росте напряжения в регионе. Впрочем, решение о восстановлении или прекращении транзита будет приниматься исключительно Украиной.
Украина сама решать судьбу транзита российского газа
Решение об использовании украинских трубопроводов для транзита газа будет принимать Киев. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе 10 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Читайте также Сможет ли Фицо надавить на Украину из-за транзита российского газа
Итконен сообщила, что Еврокомиссия поддерживает тесный контакт со Словакией, Венгрией и Украиной для обсуждения этих вопросов и "учитывает все беспокойства, высказанные Венгрией и Словакией".
Что касается использования украинской инфраструктуры, это Украине решать, как она желает управлять своими системами трубопроводов,
– заявила Анна-Кайса Итконен.
В финальном документе саммита указано, что Европейский совет призывает Комиссию, Словакию и Украину усилить усилия в поиске приемлемых решений по транзиту российского газа, учитывая беспокойство Словакии.
Безопасность энергоснабжения государств-членов является для нас приоритетом,
– сказала Итконен.
Итконен отметила, что для Еврокомиссии открыта к решениям, соответствующие целям плана REPowerEU, в частности, уменьшению импорта российских энергоносителей, в том числе газа.