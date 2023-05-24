Новые правила: кто должен переоформить субсидии в 2023 году
Источник:Пенсионный фонд
Некоторым украинцам в 2023 году придется переоформлять субсидии. Причина – изменение списка лиц, которые могут получать помощь.
Кому придется переоформлять субсидии
Как пояснили в Пенсионном фонде, изменения в порядок назначения жилищных субсидий внесены соответствующим постановлением Кабмина от 18 апреля. При этом реализацию большинства новшеств Пенсионный фонд сможет обеспечить самостоятельно – без обращения граждан.
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Вместе с тем, некоторым получателям жилищных субсидий придется лично обратиться в Фонд. Чтобы:
- оформить выплаты по новым правилам;
- увеличить их размер.
В частности, это касается представителей домохозяйств, в составе которых есть лица, находящиеся или находившиеся в плену, и это подтверждается сведениями или документами, предоставленными уполномоченными органами,
– рассказали в ПФУ.
Какие еще изменения вводит постановление Кабмина
Среди прочего, это возможность назначения субсидии тем, кто не менее месяца находился в плену – что подтверждается соответствующими сведениями, документами.
Также – возможность предоставлять в сведениях о лице адрес, по которому оно задекларировано. При этом субсидия может назначаться только по одному месту жительства человека:
- зарегистрированному;
- задекларированному;
- фактическому.
Кроме того, теперь срок для исправления ошибки в заявлении, декларации на время болезни заявителя можно продлевать на время болезни получателя субсидии – но не дольше, чем до дня окончания отопительного или неотапливаемого сезона.
Украинцев могут лишить субсидии
- Те украинцы, которые тратят на коммунальные услуги 15% своей ежемесячной прибыли, могут рассчитывать на субсидию.
- В Минсоцполитики рассказали, что по некоторым причинам субсидия не назначается. Речь идет о долгах, а также большом состоянии.
- Среди причин также есть: чрезмерная жилая площадь, большие покупки, долги, собственность более одного авто или жилья.