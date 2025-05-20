Сколько наличных снимают украинцы

За пределами страны эта сумма почти вдвое выше – 8 730 гривен за одно снятие, передает 24 Канал со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ за I квартал 2025 года.

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Наибольшие суммы украинцы получают в банкоматах "своих" банков – в среднем 5 033 гривны. В банкоматах других украинских банков – около 3 651 гривны.

Как изменились суммы снятия наличных в 2025 году / Инфографика НБУ

С начала 2025 года доля наличных операций с помощью платежных карт продолжила уменьшаться и сейчас составляет менее 5% от общего количества транзакций. В то же время в денежном измерении она остается существенной – 34,9%.

Карточные операции также выросли

В первом квартале количество банкоматов в Украине выросло до 30,4 тысячи, главным образом благодаря увеличению устройств самообслуживания в частных банках. Львиная доля банкоматов – 17,3 тысячи – приходится на "Приватбанк".

Сеть POS-терминалов продолжает активно расширяться с середины 2022 года. В первом квартале 2025 года больше всего новых терминалов установили "Приватбанк" и компания "НоваПей" – соответственно +10 тысяч и +6,2 тысячи. В целом рынок увеличил сеть на 26,5 тысяч – до 549 тысяч устройств.

Количество банкоматов и POS-терминалов в 2025 году / Инфографика НБУ

Интересно! Количество активных платежных карт выросло преимущественно в государственных банках, с наибольшим приростом у "Приватбанк"а. Небольшой рост также зафиксирован в компании НоваПей, которая является единственным небанковским эмитентом. Общее количество активных карт достигло 59,5 миллиона.