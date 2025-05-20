Скільки готівки знімають українці

За межами країни ця сума майже вдвічі вища – 8 730 гривень за одне зняття, передає 24 Канал з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ за I квартал 2025 року.

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Найбільші суми українці отримують у банкоматах "своїх" банків – у середньому 5 033 гривні. У банкоматах інших українських банків – близько 3 651 гривні.

Як змінилися суми зняття готівки у 2025 році / Інфографіка НБУ

З початку 2025 року частка готівкових операцій за допомогою платіжних карт продовжила зменшуватись і наразі становить менше ніж 5% від загальної кількості транзакцій. Водночас у грошовому вимірі вона залишається суттєвою – 34,9%.

Карткові операції також зросли

У першому кварталі кількість банкоматів в Україні зросла до 30,4 тисячі, головним чином завдяки збільшенню пристроїв самообслуговування у приватних банках. Левова частка банкоматів – 17,3 тисячі – припадає на ""Приватбанк"".

Мережа POS-терміналів продовжує активно розширюватися з середини 2022 року. У першому кварталі 2025 року найбільше нових терміналів встановили "Приватбанк" і компанія "НоваПей" – відповідно +10 тисяч і +6,2 тисячі. Загалом ринок збільшив мережу на 26,5 тисяч – до 549 тисяч пристроїв.

Кількість банкоматів і POS-терміналів у 2025 році / Інфографіка НБУ

Цікаво! Кількість активних платіжних карток зросла переважно в державних банках, з найбільшим приростом у "Приватбанк"у. Невелике зростання також зафіксоване у компанії НоваПей, яка є єдиним небанківським емітентом. Загальна кількість активних карток сягнула 59,5 мільйона.