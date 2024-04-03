Россияне без топлива: могут ли украинские атаки вызвать дефицит бензина на России

Не секрет, что топливо для россиян – основной инструмент ведения войны. В частности, Кремль заложил в Бюджет-2024 поступления от нефти и газа на уровне около 133 миллиардов долларов. Однако еще с зимы удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам агрессора ослабляют способность оккупантов обеспечить свою армию энергетическими ресурсами, провоцируя проблемы с поставками.

Действительно ли на России дефицит топлива

С начала 2024 года украинские Силы обороны начали активно наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Таким образом, россияне начали жаловаться, хоть и на несущественный, но дефицит топлива на местных АЗС.

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О том, что заправить российские машины бензином или дизтопливом стало проблематично, известно из российских пабликов в Telegram. Так, например, некоторые жители Ростова начали жаловаться на то, что уже двое суток подряд нет топлива.

Проблемы с поставками топлива в России

Россия с 1 марта этого года запретила экспорт бензина . Это было сделано для того, чтобы обеспечить достаточное количество топлива для внутреннего рынка после неоднократных атак украинских беспилотников. Кроме того, как передает российская служба новостей Forbes, эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прогнозирует, что летом страна-агрессор может столкнуться с дефицитом бензина.

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что дефицит топлива в России вряд ли стоит ожидать, а вот проблемы с поставками все же будут.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Они уже ощущаются. Топливо начинает направляться в центральные регионы России с НПЗ расположенных достаточно далеко от центра. И это касается прежде всего бензина.

Поэтому для того, чтобы избежать недостатка топлива, говорит Рябцев, Россия увеличила закупки у белорусских производителей, в частности, с Мозырского завода.

Согласно источникам Reuters, в первой половине марта импорт бензина из Беларуси достиг почти 3 тысяч тонн.

Хоть в феврале Россия импортировала всего 590 тонн, а в январе поставок из Беларуси не было вообще.

Как добавляет эксперт, если Украина не будет останавливать атаки, то можно надеяться на больший эффект в отношении топлива в России.

Рябцев добавляет, что на сегодня украинские атаки дронами на НПЗ России несколько остановились. Это привело к снижению цен на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Впрочем, в середине марта, сообщает российская служба РБК, стоимость бензина А-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну впервые с сентября 2023 года. Подорожали и другие виды топлива.

Украинские дроны долетают и поражают

Украинские дроны на сегодня способны преодолевать расстояние в 1 тысячу километров вглубь России. Поэтому, по состоянию на 2 апреля, от атак пострадал завод, занимающийся производством "Шахедов" в Татарстане. Он расположен в экономической зоне "Алабуга". Впрочем, первые попытки поразить нефтеперерабатывающие заводы были еще зимой.

В январе украинские дроны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Он был известным крупным предприятием России, куда сырье для переработки везли из самой Сибири.

А уже в конце того же месяца такая судьба постигла завод "Невский мазут" в Петербурге, где загорелись цистерны.

Впоследствии были атаки на Ильский НПЗ, Афипский НПЗ, НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и НПЗ "Первый завод" в Калужской области. И это еще не весь список.

Как заявляют в Bloomberg, в марте Украина атаковала один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны и основного поставщика моторного топлива для столичных регионов России – Рязанский завод ПАО "Роснефть" под Москвой.

По официальным данным министерства финансов России, доходы от нефти и газа за 2023 год составили 8 822,3 миллиарда рублей. Это практически одна треть доходов всего федерального бюджета.

При таких условиях агрессору становится труднее торговать нефтепродуктами в мире, а в результате получать доход за это. Кроме того, уничтожение нефтегазовой инфраструктуры России может остановить производство критически важных компонентов для ракет и боеприпасов, ведь для изготовления взрывчатых веществ нужны толуол, серная и азотная кислоты.