Ответившие в ПФУ

Обычно в субсидии отказывают для лиц, имеющих на депозитах 100 тысяч гривен или совершивших покупки на аналогичные средства. Поэтому в ПФУ поинтересовались, получит ли гражданин субсидию, если он планирует продать имущество на 100 тысяч гривен в ноябре-декабре, а получить помощь от государства хочет на отопительный сезон 2023-2024 годов.

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В ПФУ ответили, что доходы за ноябрь 2023 учтут при назначении субсидии в мае 2024 года. На выплаты этого отопительного сезона будут влиять доходы семьи до июня 2023 года.

Обратите внимание! Если у человека возникли обстоятельства, влияющие на назначение субсидии, нужно в течение 30 дней сообщить об этом ПФУ. Такими случаями считается получение кем-то из семьи суммы, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (67 100 гривен).

Этого не нужно делать, если деньги получены в рамках:

целевой благотворительной помощи, оказываемой на получение образования, получение медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоот общегосударственного или местного характера, экологических, техногенных и других катастроф в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации;

страховых выплат на медицинскую и социальную помощь;

наследства в виде недвижимого имущества или основной его части;

гранта или стипендии для обучения.

Почему могут отменить субсидию

Среди наиболее распространенных причин отмены субсидии:

смерть заявителя – основного получателя субсидии;

смена места жительства или состава семьи;

выявление уполномоченными органами скрытого дохода заявителя.

Чтобы избежать проблем с назначением выплат, следует сообщить об изменениях ПФУ и написать заявление об изменениях и вам автоматически продолжат предоставление льгот.