Що відповіли у ПФУ
Зазвичай у субсидії відмовляють для осіб, які мають на депозитах 100 тисяч гривень або здійснили покупки на аналогійні кошти. Тож у ПФУ поцікавилися, чи отримає громадянин субсидію якщо він планує продати майно на 100 тисяч гривень у листопаді-грудні, а отримати допомогу від держави хоче на опалювальний сезон 2023 – 2024 років.
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У ПФУ відповіли, що доходи за листопад 2023 року врахують при призначенні субсидії в травні 2024 року. На виплати цього опалювального сезону впливатимуть доходи родини до червня 2023 року.
Цього не треба робити, якщо гроші отримані в рамках:
- цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації;
- страхових виплат на медичну та соціальну допомогу;
- спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини;
- гранту або стипендії на навчання.
Чому можуть скасувати субсидію
Серед найпоширеніших причин скасування субсидії є:
- смерть заявника – основного отримувача субсидії;
- зміна місця проживання або складу родини;
- виявлення уповноваженими органами прихованого доходу заявника.
Аби уникнути проблем з призначенням виплат варто повідомити про зміни ПФУ та написати заяву про зміни і вам автоматично продовжать надання пільг.