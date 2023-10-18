Що відповіли у ПФУ

Зазвичай у субсидії відмовляють для осіб, які мають на депозитах 100 тисяч гривень або здійснили покупки на аналогійні кошти. Тож у ПФУ поцікавилися, чи отримає громадянин субсидію якщо він планує продати майно на 100 тисяч гривень у листопаді-грудні, а отримати допомогу від держави хоче на опалювальний сезон 2023 – 2024 років.

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У ПФУ відповіли, що доходи за листопад 2023 року врахують при призначенні субсидії в травні 2024 року. На виплати цього опалювального сезону впливатимуть доходи родини до червня 2023 року.

Зверніть увагу! Якщо в особи виникли обставини, які впливають на призначення субсидії, потрібно протягом 30 днів повідомити про це ПФУ. Такими випадками вважається отримання кимось із родини суми, яка перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (67 100 гривень).

Цього не треба робити, якщо гроші отримані в рамках:

цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації;

страхових виплат на медичну та соціальну допомогу;

спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини;

гранту або стипендії на навчання.

Чому можуть скасувати субсидію

Серед найпоширеніших причин скасування субсидії є:

смерть заявника – основного отримувача субсидії;

зміна місця проживання або складу родини;

виявлення уповноваженими органами прихованого доходу заявника.

Аби уникнути проблем з призначенням виплат варто повідомити про зміни ПФУ та написати заяву про зміни і вам автоматично продовжать надання пільг.