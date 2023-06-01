В Минфине отреагировали на информацию о сборе налога с волонтеров

Волонтеры заявили, что Минфин якобы хочет заставить их уплачивать 19,5% налогов от суммы их сборов в помощь военным. Это вызвало негодование волонтерского сообщества.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал 24 Каналу, что в действующем законодательстве указано, что помощь, оказываемая волонтерами, не облагается налогом.

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Правительство в ближайшее время примет решение

Министр подчеркнул, что есть определенные предложения по включению, в частности, дронов в перечень товаров, которые могут предоставлять волонтеры. Министерство над этим работают. 2 июня состоится заседание правительства, и на нем это решение должно быть положительно принято.

Никаких категоричных высказываний, которые сейчас распространяются ни я, ни мои заместители не говорили. Поэтому я прошу те СМИ, которые нас обвиняют в том, что мы не говорили, опровергнуть свой контент,

– отметил Марченко.

Он отметил, что в ближайшее время Правительство примет решение об определении своего представителя, который будет постоянно контактировать с волонтерскими организациями и решать проблемы, которые имеются у волонтеров.

"Надеюсь, что та огласка, которую приобрели эти вопросы, позволит их решить. Но вопросы, касающиеся Министерства финансов, считаю, были подняты несправедливо. И я хотел бы их опровергнуть", - подчеркнул министр.

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Необходимо зарегистрировать свою деятельность

Также Марченко объяснил процедуру официального подтверждения волонтерской деятельности. В Минфине существует официальный реестр волонтеров, который сейчас насчитывает около 5 тысяч зарегистрированных организаций, оказывающих значительную помощь армии.

Если же человек не зарегистрировался, а уже провел сбор, он должен зарегистрироваться. Это очень простая процедура, и она занимает один день.

Сегодня нет проблем со сбором средств, объяснил министр, но в будущем все может измениться. Ведь после окончания боевых действий кто-нибудь может задать определенные вопросы.

"Поэтому я бы рекомендовал с юридической точки зрения гарантировать себе возможность работать в этом поле. Это позволит легализовать волонтерскую деятельность", – подчеркнул Сергей Марченко.

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