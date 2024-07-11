Компенсация за жилье вблизи фронта
Учитывая ситуацию с безопасностью, местные комиссии смогут проводить обследование поврежденных объектов на тех территориях, где работают государственные электронные информационные ресурсы.
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Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
Ежедневно оккупанты превращают множество населенных пунктов в пустошь – на территориях боевых действий масштаб разрушений по предварительным оценкам даже без детального анализа можно оценить как тотальное уничтожение всего. Теперь комиссии смогут работать на местах, а процесс фиксации повреждений позволит программе компенсаций помочь людям на тех территориях.
По ее словам, запуск программы "еВідновлення" для жилья на территориях активных боевых действий откладывался из-за сложности верификации повреждений. Это задача специальных комиссий при органах местного самоуправления, которые осматривают жилье на местах.