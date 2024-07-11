Компенсация за жилье вблизи фронта

Учитывая ситуацию с безопасностью, местные комиссии смогут проводить обследование поврежденных объектов на тех территориях, где работают государственные электронные информационные ресурсы.

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Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Елена Шуляк Председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Ежедневно оккупанты превращают множество населенных пунктов в пустошь – на территориях боевых действий масштаб разрушений по предварительным оценкам даже без детального анализа можно оценить как тотальное уничтожение всего. Теперь комиссии смогут работать на местах, а процесс фиксации повреждений позволит программе компенсаций помочь людям на тех территориях.

По ее словам, запуск программы "еВідновлення" для жилья на территориях активных боевых действий откладывался из-за сложности верификации повреждений. Это задача специальных комиссий при органах местного самоуправления, которые осматривают жилье на местах.

Заметьте! Сейчас в Украине работает около 700 таких комиссий, но их возможности были ограничены вблизи зоны боевых действий. Теперь, при условии безопасности, комиссии смогут обследовать жилье на территориях, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.