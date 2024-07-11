Компенсація за житло поблизу фронту

Зважаючи на безпекову ситуацію, місцеві комісії зможуть проводити обстеження пошкоджених об’єктів на тих територіях, де працюють державні електронні інформаційні ресурси.

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Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Олена Шуляк Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Щодня окупанти перетворюють безліч населених пунктів на пустку – на територіях бойових дій масштаб руйнувань за попередніми оцінками навіть без детального аналізу можна оцінити як тотальне знищення всього. Тепер комісії зможуть працювати на місцях, а процес фіксації пошкоджень дозволить програмі компенсацій допомогти людям на тих територіях.

За її словами, запуск програми "єВідновлення" для житла на територіях активних бойових дій відкладався через складність верифікації пошкоджень. Це завдання спеціальних комісій при органах місцевого самоврядування, які оглядають житло на місцях.

Зауважте! Наразі в Україні працює близько 700 таких комісій, але їхні можливості були обмежені поблизу зони бойових дій. Тепер, за умови безпеки, комісії зможуть обстежувати житло на територіях, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.