Ситуация накаляется: как выросли военные расходы в разных странах мира

Среди стран мира в 2024 году можно было наблюдать беспрецедентное увеличение военных расходов. Лидерами по скорости роста стали Европа и Ближний Восток.

Как изменились военные расходы в мире в 2024 году

В 2024 году военные расходы в мире выросли до 2 718 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на SIPRI.

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Обратите внимание! Военные расходы в 2024 году выросли на 9,4% (в реальном выражении), по сравнению с 2023 годом. Это самый стремительный рост со времен холодной войны.

Более 100 стран мира увеличили свои военные расходы в 2024 году. Поскольку правительства все чаще отдают приоритет военной безопасности, часто за счет других сфер бюджета, экономические и социальные компромиссы могут иметь значительное влияние на общества в течение многих лет,

– говорит исследователь SIPRI Сяо Лян.

В Европе (в том числе и России) военные расходы за 2024 год выросли на 17% и достигли – 693 миллиардов долларов. Нужно понимать, что война, которая продолжается в Украине, влияет на весь континент.

Какие военные расходы осуществляли некоторые страны в 2024:

Россия – целом расходы за 2024 год достигли – 149 миллиардов долларов, это на 38% больше чем в 2023 (это 7,1% от ВВП России);

Германия – 88,5 миллиарда долларов – выросли на 28%, по сравнению с 2023;

Польша – 38 миллиардов долларов – выросли на 31%.

Заметьте! Общие военные расходы Украины в 2024 году составили – 64,7 миллиарда долларов. Это на 2,9% больше чем в прошлом году. Доля указанных расходов в 2024 году составила – 34% ВВП страны.

Стоит отметить и то, что военные расходы выросли в 2024 году у всех членов НАТО. В целом они составили – 1 506 миллиардов долларов, это примерно 55% от мировых расходов.

Европейская часть НАТО за указанный период потратила – 454 миллиарда долларов. А вот расходы США достигли – 997 миллиардов долларов.