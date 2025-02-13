В прошлом году расходы России на оборону выросли на 42% в реальном выражении. Так цифра достигла 13,1 триллиона рублей.

Расходы Россию на военный бюджет выросли вдвое

Это около 462 миллиардов долларов, если учитывать паритет покупательной способности, передает 24 канал со ссылкой на Financial Times.

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Если сравнивать, то европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию и страны Евросоюза, в прошлом году выросли почти на 12%. А это до 457 миллиардов долларов.

В частности эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) отметили, что в 2025 году общие расходы России на оборону увеличатся на 13,7%. Специалисты предупредили, что таким образом они достигнут уже 15,6 триллиона рублей.

Кроме того, европейцы могут столкнуться с существенными вызовами в сфере безопасности. Особенно если Соединенные Штаты сократят поддержку Украины и Европы.

Интересно! Однако страны Европы постепенно готовятся к новым испытаниям. Например, французские вытирать на оборону в прошлом году выросли на 4,5%, до 64 миллиардов долларов (примерно 2% ВВП). В то же время Эстония потратила на оборону почти 4%, а Польша выделила 3,25% своего ВВП на данную отрасль.