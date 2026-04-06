Продление действия военного сбора после войны на 3 года: что решил профильный комитет Рады

В Украине могут принять законопроект о продлении военного сбора после войны на 3 года. Соответствующее решение уже согласовал профильный комитет ВРУ, вскоре законопроект рассмотрят в самой Раде.

Что известно о законопроекте о действии военного сбора после войны?

О том, какие изменения предусматривает документ для украинского законодательства, сообщил Ярослав Железняк.

Так, нардеп заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал законопроект о том, чтобы продлить действие военного сбора после завершения войны. Речь идет о сроке в 3 года.

По словам политика, обновление повлияет на Бюджетный кодекс. Туда нужно будет вносить изменения. В частности в планах создать отдельный фонд, куда будут собирать все деньги от военного сбора.

Заметьте! Поступления со сбора будут использовать по целевому назначению – на нужды армии.

Решение поддержали 16 членов комитета, еще 3 воздержались. По большинству голосов законопроект рекомендовали парламенту принять за основу и в целом.

Надеюсь следующий созыв сделает то, что это не смогли – уменьшит налогообложение зарплат,

– добавил Железняк.

В частности он написал, что в ближайшие дни законопроект будут рассматривать в сессионном зале.

Что еще известно о налоговых изменениях?

Накануне в интервью Украинскому радио Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал, что от принятия изменений будет зависеть украинское сотрудничество с МВФ.

Другими словами от того, примут ли депутаты решение о продлении военного сбора после войны, зависит, получит ли Украина финансовую помощь.

У нас однозначно нет другой альтернативы, чем принять указанные акты. Мы бесспорно их немножко подрихтуем, потому что даже сегодня были определенные технические замечания и по сути, которые мы обязательно учтем, но то, что они нужны стране – абсолютный факт,

– пояснил Гетманцев.

В то же время в рамках требований МВФ нужно было принять так называемый "налог на OLX". Отношение к сбору, как отмечает политик, довольно положительное и имеет поддержку бизнеса.

Сюда же относятся обновления по налогообложению международных посылок и законопроект о введении НДС для ФЛП.

