Некоторым украинцам урежут зарплаты, чтобы вернуть 30 тысяч военным

Военным вернули доплаты в 30 тысяч гривен, которые ранее отменили. Впрочем, для того чтобы получить средства на финансирование доплат, всем защитникам придется сэкономить на зарплатах некоторых служащих.

Напоминаем, что в феврале правительство отменило доплаты военным, находящимся в тылу. Однако уже в марте была зарегистрирована петиция по отмене такого решения.

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Поэтому 10 апреля в Верховной Раде проголосовали о возврате надбавок не только военным, но и полицейским и работникам ГСЧС.

Кому урежут зарплаты

По словам нардепа Ярослава Железняка, решение о возвращении надбавок для военных имеет нюанс. А именно то, что средства защитникам будут выплачиваться за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

Кроме того, вероятнее всего, что государственный бюджет нужно будет подкорректировать для того, чтобы хватило средств на все.

Ограничение на зарплаты до 10 минимальных зарплат – очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 миллиарда гривен,

– добавил Железняк.

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На сколько повысили военные пенсии

После весенней индексации военная пенсия увеличилась на 1 200 гривен. Следовательно, средний размер выплат сейчас равен 10 575 гривен.

Мы проиндексировали более 553 тысяч пенсий, средний размер повышения военной пенсии составил на уровне 1 200 гривен. После индексации с 1 марта средний размер пенсионной выплаты военных пенсионеров составил более 10 575 гривен,

– рассказала Ирина Ковпашко, заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, следует отметить, что с 1 января 2023 года установлены ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям лиц.

Это тем, кому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", лицам, которые после 2014 года награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, "За мужество" трех степеней или княгини Ольги трех степеней.