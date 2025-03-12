Volkswagen может стать поставщиком оборонной продукции для Европы

Volkswagen AG готова помочь Европе укрепить оборонный потенциал в ситуации, когда ее военный союз с США становится все более уязвимым. Что предлагает компания, читайте далее.

Будет ли Volkswagen производить оружие для Европы

Конкретные переговоры пока не имели места, но немецкий автопроизводитель готов предоставлять консультации другим компаниям по разработке и производству боевых машин, сообщил генеральный директор Оливер Блум, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Толкает мир к новой великой депрессии: действия Трампа вызывают панику в США

Volkswagen уже участвует в оборонной промышленности через совместное предприятие между своим брендом MAN Truck & Bus и компанией Rheinmetall AG, которая производит военные транспортные средства. Инициативы ЕС и новой правительственной коалиции Германии по увеличению расходов на оборону являются абсолютно верными, учитывая текущую геополитическую ситуацию.

Мы имеем экспертизу в автомобильной отрасли и готовы предоставлять консультации, но пока все еще открыто. Мы просто обязаны снова больше инвестировать, чтобы обеспечить себя большей безопасностью,

– сказал Блум.

К тому же крупнейший автопроизводитель Европы имеет опыт в оборонной промышленности. Кроме изготовления вооруженных транспортных средств для нацистов во время Второй мировой войны, компания разработала и произвела Volkswagen Type 181 для Западногерманской армии, а впоследствии эта модель стала доступной для гражданских потребителей в Великобритании и США, где она была известна под названием "The Thing".