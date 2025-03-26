"Это либо больные люди, либо самоубийцы", –в России сделали заявление о восстановлении Северных потоков
- Россия ведет переговоры с США по восстановлению газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2, о чем заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
- Лавров отметил, что те, кто не позволит восстановить "нормальную энергообеспеченность" Европы, являются "больными или самоубийцами", и что Европа платит за энергоносители больше, чем США.
Россия ведет переговоры с США по восстановлению газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Подобное заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров сделал заявление о возобновлении работы Северных потоков
В частности он заявил, что есть интерес восстановить "нормальную энергообеспеченность" и для Европы, а те, кто не позволит этого сделать, являются "больными или самоубийцами", пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Речь идет о Северных потоках,
– объяснил свои слова российский министр.
Он заявил, что "наверняка, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа". Однако. по его мнению, "это уже какой-то сюрреализм".
Лавров также добавил, что Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес.
В то же время люди вроде Роберта Габека, Урсулы фон дер Ляйен, Бориса Писториуса говорят, что ни за что не позволят восстановить Северные потоки. Это либо больные люди, либо самоубийцы,
– сделал заявление Сергей Лавров.
Что такое Северные потоки?Газопровод Северный поток является крупнейшим маршрутом поставки российского газа в Европу. В частности Северный поток-1 транспортировал газ с 2011 до 2022 года.
В то же время Северный поток-2 полностью завершили в 2021 году. Но его так и не запустили, потому что Германия остановила этот план накануне войны России в Украине.