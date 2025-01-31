Обсуждается ли возвращение импорта российского газа в ЕС

Государства-члены Евросоюза не обсуждают возвращение поставок газа из России в Европу. Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный дипломат ЕС, передает корреспондентка 24 канала.

Читайте также: Фицо встретится с еврокомиссаром по энергетике: повлияет ли это на вопрос транзита газа

Чиновник отметил, что ознакомлен со статьей Financial Times. Медиа утверждает, что в Брюсселе обсуждают возможность к возвращению импорта российского газа. Впрочем, собеседник не подтвердил эту информацию.

Насколько нам известно, пока никаких дискуссий по этому поводу не ведется. Мы наоборот говорим, что Европа должна быть гораздо менее зависимой от российского газа,

– сказал дипломат, ознакомлен с ходом дискуссий.

Зато в ЕС обсуждается позиция о необходимости юридически обязательного запрета на импорт российского сжиженного природного газа до 2027 года.

Интересно! До этого представительница Еврокомиссии Паула Пиньо отрицала какую-либо связь между транзитом российского газа через Украину и мирными переговорами