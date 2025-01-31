Чи обговорюється повернення імпорту російського газу в ЄС

Держави-члени Євросоюзу не обговорюють повернення постачання газу з Росії до Європи. Про це на умовах анонімності заявив високопоставлений дипломат ЄС, передає кореспондентка 24 каналу.

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Високопосадовець зазначив, що ознайомлений зі статтею Financial Times. Медіа стверджує, що у Брюсселі обговорюють можливість до повернення імпорту російського газу. Втім, співрозмовник не підтвердив цю інформацію.

Наскільки нам відомо, наразі жодних дискусій з цього приводу не ведеться. Ми навпаки говоримо, що Європа повинна бути набагато менш залежною від російського газу,

– сказав дипломат, ознайомлений із перебігом дискусій.

Натомість у ЄС обговорюється позиція про необхідність юридично обов’язкової заборони на імпорт російського зрідженого природного газу до 2027 року.

Цікаво! До цього представниця Єврокомісії Паула Піньо заперечила будь-який зв'язок між транзитом російського газу через Україну та мирними переговорами