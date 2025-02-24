Американские компании смогут вернуться в Россию после подписания соглашения о мире, – Виткофф

Американские фирмы смогут вести бизнес в России при одном условии. Это может произойти после заключения мирного соглашения по урегулированию войны против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпосланника США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, которые цитирует издание Reuters.

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Что говорит Уиткофф о возвращении компаний США в Россию

Слова Стива Уиткоффа о возможности возвращения американских компаний в Россию прозвучали на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить соглашение о прекращении войны России против Украины.

Очевидно, что существуют ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то вы сможете вернуть американские компании и вести там бизнес. И я думаю, что все будут считать, что это будет положительным, хорошим событием,

– сказал спецпредставитель Трампа.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg Television, что Россия может добиться некоторого ослабления санкций США, если будет готова вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Отвечая на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты увеличить санкции против России или уменьшить их в зависимости от того, как пойдут переговоры о прекращении войны в Украине, Бессент ответил: "Это было бы очень хорошей характеристикой".

К слову, спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стиф Уиткофф заявлял, что во время визита в Москву неделей ранее он провел много времени с президентом Путиным. По словам американского чиновника, он общался с российским диктатором, "развивал дружбу и отношения с ним".