Сокращение ВВП из-за экономической фрагментации
В МВФ считают, что даже ограниченная фрагментация может сократить мировой ВВП на 0,2%, а усиливаясь на 7%. Экономика разных стран может сократиться от 8 до 12%.
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Также отметили, что глобальные потоки товаров и капитала выровнялись после мирового финансового кризиса 2008 – 2009 годов и резкого увеличения торговых ограничений, наблюдавшегося в последующие годы.
Вместе с тем пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину стали дополнительным испытанием для международных отношений и усилили скептицизм относительно преимуществ глобализации.
Экономика с низким доходом
В МВФ считают, что разрыв торговых связей неблагоприятно повлияет на страны с низким доходом и на менее обеспеченных потребителей в странах с развитой экономикой. Это произойдет из-за того, что ограничения на трансграничную миграцию лишат принимающих стран ценных навыков и сократят денежные переводы в страны происхождения мигрантов.
Сокращение потоков капитала сократит прямые иностранные инвестиции, а сокращение международного сотрудничества создаст риски для обеспечения жизненно важных глобальных общественных благ.
Страны с наибольшим риском
В МВФ считают, что наибольший риск экономическая фрагментация несет странам с развивающимися рынками и низкими доходами. Все потому, что мировая экономика скорее всего перейдет к большей финансовой регионализации и фрагментированной глобальной платежной системе.
Глобальная экономическая фрагментация может привести к более высокой макроэкономической волатильности, более серьезным кризисам и большему давлению на национальные резервы,
– отметили в МВФ.
Это также может ослабить способность мирового сообщества поддерживать переживающие кризис страны и усложнить урегулирование будущих кризисов суверенной задолженности.