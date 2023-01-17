Сокращение ВВП из-за экономической фрагментации

В МВФ считают, что даже ограниченная фрагментация может сократить мировой ВВП на 0,2%, а усиливаясь на 7%. Экономика разных стран может сократиться от 8 до 12%.

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Также отметили, что глобальные потоки товаров и капитала выровнялись после мирового финансового кризиса 2008 – 2009 годов и резкого увеличения торговых ограничений, наблюдавшегося в последующие годы.

Вместе с тем пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину стали дополнительным испытанием для международных отношений и усилили скептицизм относительно преимуществ глобализации.

Экономика с низким доходом

В МВФ считают, что разрыв торговых связей неблагоприятно повлияет на страны с низким доходом и на менее обеспеченных потребителей в странах с развитой экономикой. Это произойдет из-за того, что ограничения на трансграничную миграцию лишат принимающих стран ценных навыков и сократят денежные переводы в страны происхождения мигрантов.

Сокращение потоков капитала сократит прямые иностранные инвестиции, а сокращение международного сотрудничества создаст риски для обеспечения жизненно важных глобальных общественных благ.

Страны с наибольшим риском

В МВФ считают, что наибольший риск экономическая фрагментация несет странам с развивающимися рынками и низкими доходами. Все потому, что мировая экономика скорее всего перейдет к большей финансовой регионализации и фрагментированной глобальной платежной системе.

Глобальная экономическая фрагментация может привести к более высокой макроэкономической волатильности, более серьезным кризисам и большему давлению на национальные резервы,

– отметили в МВФ.

Это также может ослабить способность мирового сообщества поддерживать переживающие кризис страны и усложнить урегулирование будущих кризисов суверенной задолженности.

Кстати, в Украине Минэкономики оценило падение ВВП в 2022 году на уровне 30,4% (±2%).