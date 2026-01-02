Украинцы могут получить 1 500 гривен от государства: кому нужно подать заявку до 20 января

В Украине ветераны и ветеранки имеют право получать 1 500 гривен ежеквартально. Средства можно тратить на спорт и восстановление.

Кто может получить 1 500 гривен от правительства?

Однако лицо должно подать заявку до определенной даты, чтобы получить помощь, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Деньги можно использовать следующим образом:

на тренажерные залы; бассейны; спортивные секции; другие активности.

Перечень заведений большой, главное, чтобы они работали официально и по кодам MCC 7941 или MCC 7997,

– отметили в Дії.

Дедлайн подачи заявок - 20 января. Для того, чтобы стать участником программы, нужно:

иметь верифицированный РНОКПП;

иметь статус УБД и/или лица с инвалидностью вследствие войны;

открыть Дія.Карту в банке-участнике программы.

Для того, чтобы подать заявку, нужно зайти в "Дію", выбрать "Сервисы", а затем – "Ветеранский спорт." Далее уже следует выбрать Дія.Карту для зачисления средств. Последний шаг – подтвердить и отправить заявку.

Напомним, что программа стартовала в 2025 году. Участниками могут быть ветераны и участники боевых действий с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет, при условии, что их данные внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.

Заявку следует подавать 1 до 20 числа включительно первого месяца каждого квартала, то есть в январе, апреле, июле и октябре. Использовать помощь необходимо до конца квартала, в котором ее начислили.

Важно! Если же этого не сделать, то деньги вернутся в ведомство, а участие в программе будет прекращено, пока человек не подаст новое заявление.

