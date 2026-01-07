Несмотря на надлежащий возраст: почему не все украинцы от 40 лет получили 2 000 гривен на здоровье
- Программа "Скрининг здоровья" становится доступной через 30 дней после достижения 40 лет, начиная с 2026 года.
- Люди, которые родились в октябре – декабре, могут использовать средства до конца марта 2027 года.
С четверга, 1 января, в Украине запустили программу Скрининг здоровья, которая ориентирована на людей 40 лет и старше. Однако не все лица этого возраста могут получить соцвыплату.
Почему может быть недоступна программа "Скрининг здоровья"?
О причинах рассказали в Дії, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegram приложения.
Так украинцев заинтересовало, почему им не доступна программа, хотя они уже старше 40 лет. В Дії же ответили, что помощь становится доступна после 30 дней со дня рождения в 2026 году.
То есть даже если человек родился 1 января, то поддержку на здоровье получит не ранее 31 числа того же месяца.
Что делать людям, которые родились в октябре и позже?
Если человек родился в октябре, ноябре или декабре, то он может не успеть "за дедлайном". Однако в Дії заверили: лица, которые празднуют День рождения с октября по декабрь, могут использовать средства по поддержке до конца марта 2027 года.
Обратите внимание! Сейчас услуги доступна только для людей 40 лет и старше. Для других возрастных категорий подобная помощь по состоянию на сейчас не предусмотрена.
Что известно о программе?
Каждый человек в возрасте от 40 лет получит приглашение на скрининг в приложении Дія. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины
После принятия приглашения необходимо заказать Дія.Карточку в приложении или же использовать свою, уже оформленную,
– уточнили в ведомстве.
За 7 дней на нее поступят средства – 2 000 гривен. Их можно использовать только для прохождения "Скрининга здоровья 40+".
Важно! Ожидается, что в 2026 году "Скрининг здоровья 40+" пройдет около 5 миллионов украинцев и украинок.
Какую еще помощь сейчас могут получить украинцы?
- Ветераны, а также люди с инвалидностью вследствие войны в Украине, могут получить 1 500 гривен от правительства. Их предоставляют ежеквартально. Потратить средства можно на спорт и восстановление.
- Также в январе 2026 года украинцы могут получить "тысячу Зеленского". Выплата поступит тем, кто подал заявку с 16 декабря 2025 года.