Несмотря на надлежащий возраст: почему не все украинцы от 40 лет получили 2 000 гривен на здоровье

С четверга, 1 января, в Украине запустили программу Скрининг здоровья, которая ориентирована на людей 40 лет и старше. Однако не все лица этого возраста могут получить соцвыплату.

Почему может быть недоступна программа "Скрининг здоровья"?

О причинах рассказали в Дії, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegram приложения.

Так украинцев заинтересовало, почему им не доступна программа, хотя они уже старше 40 лет. В Дії же ответили, что помощь становится доступна после 30 дней со дня рождения в 2026 году.

То есть даже если человек родился 1 января, то поддержку на здоровье получит не ранее 31 числа того же месяца.

Что делать людям, которые родились в октябре и позже?

Если человек родился в октябре, ноябре или декабре, то он может не успеть "за дедлайном". Однако в Дії заверили: лица, которые празднуют День рождения с октября по декабрь, могут использовать средства по поддержке до конца марта 2027 года.

Обратите внимание! Сейчас услуги доступна только для людей 40 лет и старше. Для других возрастных категорий подобная помощь по состоянию на сейчас не предусмотрена.

Что известно о программе?

Каждый человек в возрасте от 40 лет получит приглашение на скрининг в приложении Дія. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины

После принятия приглашения необходимо заказать Дія.Карточку в приложении или же использовать свою, уже оформленную,

– уточнили в ведомстве.

За 7 дней на нее поступят средства – 2 000 гривен. Их можно использовать только для прохождения "Скрининга здоровья 40+".

Важно! Ожидается, что в 2026 году "Скрининг здоровья 40+" пройдет около 5 миллионов украинцев и украинок.

Какую еще помощь сейчас могут получить украинцы?