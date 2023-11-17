Двойная выплата для военных: как ее получить и от чего она зависит

Все военнослужащие ежемесячно получают свое денежное довольствие, которое зависит от их должности и обязанностей. Однако некоторые смогут удвоить свои выплаты при определенных условиях.

Кто может получать две выплаты

Работодатель бойцов, проходящих военную службу, может оставить за ними их прежнее место работы и соответственно продолжать платить зарплату.

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Это регулируется Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений".

Поэтому, если работодатель решит и дальше платить своему работнику на службе, тот сможет параллельно получать и денежное довольствие за службу, и зарплату с работы.

Деньги насчитают, если военный проходит:

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятых на военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Такая возможность есть только у частных фирм, а вот государственным платить работникам на службе запрещено.

Государство компенсирует средства военным за неиспользованный ежегодный отпуск. Средства выплатят в следующих случаях:

в случае увольнения с военной службы за неиспользованные дни, в частности за прошедшие годы ежегодного основного (дополнительного) отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А І группы, и дополнительный отпуск;

уволенным с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска будут выплачивать членам семьи погибших (умерших) военнослужащих.