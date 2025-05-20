Семьи погибших военных могут получить деньги на погребение: какой размер выплат

Кроме 15 миллионов гривен от государства, семьи павших защитников также могут получить денежную помощь на их погребение. Средства начисляет воинская часть, где служил погибший.

Какая сумма помощи на погребение военного

Семья погибшего может получить помощь на проведение похорон и сооружение памятника, сообщает 24 Канал со ссылкой на систему предоставления бесплатной юридической помощи.

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Сейчас предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного. В 2025 году это 15 140 гривен (3 028 гривен × 5). Для получения пособия на погребение необходимо обратиться с заявлением к местным властям. К нему прилагают следующие документы:

паспорт и идентификационный код лица, которое обращается за помощью;

свидетельство о смерти военного;

копии документов, подтверждающих степень родства заявителя и погибшего;

копия документа, подтверждающего участие военного в боевых действиях (справка из воинской части об обстоятельствах гибели или сообщение о гибели защитника, поступающего родным от ТЦК и СП).

Если местные власти внезапно отказывается выплачивать денежную помощь членам семьи погибшего, предусмотренная на похороны, то такое решение можно обжаловать в суде.

Кто имеет право на получение выплат

Помощь на погребение выплачивается одному из членов семьи военнослужащего или лицу, которое занималось погребением. К членам семьи погибшего воина относятся:

родители;

жена/муж, которые не женились во второй раз;

дети, которые не имеют и не имели своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Средства начисляет воинская часть, в которой проходил службу военнослужащий.