Зарплаты военных могут вырасти: Зеленский объяснил при чем здесь ЕС

Владимир Зеленский выразил намерение повысить выплаты для украинских военных. Однако для этого требуется дополнительное финансирование. Президент Украины стремится получить поддержку в этом вопросе от ЕС.

Как Украина хочет повысить выплаты военных?

Зеленский говорит, что дополнительное финансирование поможет уменьшить дефицит новобранцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Владимир Зеленский Президент Украины Ранее европейцы отказывались предоставлять финансирование на зарплаты нашим военнослужащим, только на оружие. Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех.

Украинское правительство стремится мотивировать людей подписывать военные контакты. Мотивацией станет именно увеличение выплат. Нужно понимать, что для украинского бюджета это будет слишком сильная нагрузка.

Зеленский указал, что он уже начал обсуждение с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также к решению этого вопроса присоединились:

генсек НАТО Марк Рютте;

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отмечает, что сейчас международные доноры гарантируют лишь ориентировочно 75 миллиардов долларов из тех, которые требует Украина для покрытия бюджета в последующие годы.