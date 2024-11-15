Минимальная зарплата в 2025 году: на какие суммы могут рассчитывать украинцы

В 2024 году минимальная зарплата росла дважды. С 1 января этот показатель увеличился до 7 100 гривен, а уже в апреле достиг – 8 000 гривен.

Увеличится ли минимальная зарплата в 2025 году

Министр финансов Сергей Марченко назвал социальную сферу приоритетной для государства. Однако нового роста некоторых соцпоказателей в следующем году все же не ожидается, сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год.

Марченко отметил, что финансирование социальной сферы будет оставаться стабильным и в течение следующего года.

Какие показатели заморозило правительство

Правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы. Согласно этому документу неизменным будут оставаться:

минимальная пенсия;

минимальная зарплата;

прожиточный минимум.

Обратите внимание! Согласно декларации, следующие изменения указанных показателей состоятся уже в 2028 году.