Минимальная зарплата в Украине – вырастет ли она летом 2025 года

В Украине снова подняли вопрос повышения минимальной зарплаты. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает установить минималку на уровне 10 800 гривен с 1 июля 2025 года.

Возможен ли рост минималки

Несмотря на инициативу, среди нардепов есть сомнения что ее примут. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что для реализации такого повышения необходимо вносить изменения в госбюджет, передает 24 Канал со ссылкой на Ранок.LIVE.

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Я могу завтра зарегистрировать повышение на, скажем, сорок тысяч или на пятьдесят тысяч. Вероятность таких сценариев будет плюс-минус такой же, как и от этого законопроекта,

– заявил нардеп.

Железняк также отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на реальные доходы большинства украинцев.

Давайте говорить откровенно, минимальная заработная плата – это минимум, который люди должны облагать налогом когда выплачивают зарплату и к нему привязаны, в том числе другие налоги,

– добавил он.

Поэтому он отмечает, что украинцам следует воспринимать подобные инициативы как политические заявления, а не реальные планы.