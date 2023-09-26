Пока Украину просят отозвать жалобу в ВТО, правительство вводит новый механизм экспорта зерна

Четыре страны ЕС призывают наше государство отозвать жалобу, которую Украина подала во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт агропродукции. Это Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

На фоне зернового кризиса наше государство введет механизм экспорта зерна для пяти соседних стран ЕС. Пока нет информации, что жалобу в ВТО из-за эмбарго отзовут.

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Чего хотят от Украины

В чешском городе Зноймо 26 сентября прошла встреча министров сельского хозяйства стран Вышеградской группы, в состав которой входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. По их убеждению, если Украина отзовет свою жалобу в ВТО относительно эмбарго на зерно, это улучшит взаимоотношения между странами.

Впрочем, министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский не ответил, произойдет ли это, – сетует заместитель министра сельского хозяйства Польши Ришард Бартосик.

С большим удивлением и беспокойством мы восприняли решение относительно жалобы Украины на нашу страну во Всемирную торговую организацию и ожидаем, что Украина отзовет это решение,

– сказал Ришард Бартосик.

Он уверяет: Польша заинтересована в диалоге с Украиной, а отзыв жалобы как раз будет способствовать переговорам.

Вместе с тем Николай Сольский, который общался с коллегами по интернету, сказал, что отзыв жалобы не является ключевым вопросом. Украина остается на своей позиции по выдаче собственных лицензий.

Поляки же считают, что это может привести к неконтролируемому поступлению зерна в их страну, ведь "объем транзита растет ежедневно, еженедельно, ежемесячно". Зерно из Украины должно идти туда, куда нужно, и не должно создавать затруднений на рынках соседних стран, негативно влияя на их сельское хозяйство.

Вышеградская группа призвала Еврокомиссию контролировать коридоры солидарности, по которым украинское зерно отправляется в третьи страны. Также предложили ввести депозитную систему для украинской сельскохозяйственной продукции, транспортируемой по территории Евросоюза.

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Что делает наше государство

26 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление, которым вводит новый механизм верификации и согласования четырех групп аграрного экспорта в пять соседних стран. Речь идет о Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше и Словакии.

Этот механизм Украина представила в рамках плана по разрешению зернового кризиса. Его поддержала Европейская комиссия.

Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство – против. К сожалению, у нас нет этому ни логического, ни экономического объяснения,

– отметил Денис Шмыгаль.

Он поблагодарил "соседей, открытых к компромиссу", то есть Румынию и Болгарию, которые не вводили односторонние ограничения. По словам украинского премьера, с этими государствами готовят соответствующие документы.

Ранее представители Польши заявляли, что непоколебимы в вопросе зерна. Они хотели бы поддерживать Украину, но польское общество якобы выступает против.