На тлі зернової кризи наша держава запровадить механізм експорту зерна для п'яти сусідніх країн ЄС. Поки немає інформації про те, що скаргу до СОТ через ембарго відкличуть.

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Чого хочуть від України

У чеському місті Зноймо 26 вересня відбулася зустріч міністрів сільського господарства країн Вишеградської групи, до складу якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. На їхнє переконання, якщо Україна відкличе свою скаргу до СОТ стосовно ембарго на зерно, це покращить взаємини між країнами.

Утім, міністр сільського господарства України Микола Сольський не відповів, чи це станеться, нарікає заступник міністра сільського господарства Польщі Ришард Бартосік.

Із великим подивом і занепокоєнням ми сприйняли рішення щодо скарги України на нашу країну до Світової організації торгівлі та очікуємо, що Україна відкличе це рішення,

– сказав Ришард Бартосік.

Він запевняє: Польща зацікавлена ​​в діалозі з Україною, а відкликання скарги якраз сприятиме перемовинам.

Натомість Микола Сольський, який спілкувався з колегами по інтернету, сказав, що відкликання скарги не є ключовим питанням. Україна залишається на своїй позиції щодо видачі власних ліцензій.

Поляки ж вважають, що це може призвести до неконтрольованого надходження зерна в їхню країну, адже "обсяг транзиту зростає щодня, щотижня, щомісяця". Зерно з України має йти туди, куди потрібно, і не має створювати труднощів на ринках сусідніх країн, негативно впливаючи на їхнє сільське господарство.

Вишеградська група закликала Єврокомісію контролювати коридори солідарності, по яких українське зерно відправляється до третіх країн. Також запропонували запровадити депозитну систему для української сільськогосподарської продукції, що транспортується територією Євросоюзу.

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Що робить наша держава

26 вересня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою запроваджує новий механізм верифікації та погодження чотирьох груп аграрного експорту до п'яти сусідніх країн. Ідеться про Болгарію, Румунію, Угорщину, Польщу та Словаччину.

Цей механізм Україна представила в межах плану для вирішення зернової кризи. Його підтримала Європейська комісія.

Чотири країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження й пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава – проти. На жаль, у нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення,

– зазначив Денис Шмигаль.

Він подякував "сусідам, які відкриті до компромісу", тобто Румунії і Болгарії, які не вводили односторонні обмеження. За словами українського прем'єра, з цими державами готують відповідні документи.

Раніше представники Польщі заявляли, що невблаганні в справ зерна. Вони хотіли би підтримувати Україну, але польське суспільство начебто виступає проти.