Сколько процентов отчисляют от зарплаты в Пенсионный фонд

Сейчас в Украине действует солидарная система пенсии. То есть, нынешнее поколение работающих украинцев "платит" пенсионерам.

Какую сумму вычитают из зарплаты на пенсию

Соответственно, сейчас сумма вычетов не накапливается на личном "пенсионном счете" лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В то же время только при уплате минимального страхового взноса, работнику засчитывается полный месяц стажа.

Чтобы в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! ЕСВ уплачивает работодатель отдельно. Из суммы зарплаты вычитаются только НДФЛ и военный сбор.

Минимальный страховой взнос зависит от определенной в Украине минимальной зарплаты. Сейчас эта доля – 22%. Минимальная зарплата, по состоянию на сейчас, 8 тысяч гривен, соответственно, этот страховой взнос для зачисления полного месяца стажа – 1 760 гривен.

Обратите внимание! Минимальная зарплата в 2025 году не будет расти. Соответственно и страховой взнос будет составлять в дальнейшем – 1 760 гривен.

Разберемся на примере. Например, человек получает 10 000 гривен. В таком случае, он должен уплатить со своей зарплаты 23% (это НДФЛ и военный сбор вместе).

То есть, "чистая" выплата, которую получит сотрудник – 7 700 гривен. А вот работодателю нужно выплатить:

зарплату – 10 000 гривен;

и ЕСВ – 22%, то есть еще – 2 200 гривен.

Соответственно, работодатель "передает" за такого работника в ПФУ – 2 200 гривен.