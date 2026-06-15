"Не упоминаются ни в одном тексте": Венс удивил заявлением о замороженных активах Ирана

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа планирует в конце этой недели обнародовать полный текст мирного соглашения с Ираном. Однако он уже сейчас опроверг сообщения СМИ о возможном разблокировании замороженных активов Тегерана.

Разблокируют ли активы Ирана

Об особенностях будущего соглашения с Ираном Венс рассказал в эфире CBS Mornings.

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Вице-президент отметил, что вокруг содержания договоренностей США и Ирана в настоящее время распространяется много неточной информации. В частности, это касается замороженных активов Тегерана.

Венс опроверг информацию о том, что 24 миллиарда долларов замороженных иранских средств якобы могут быть разблокированы при определенных условиях.

Эта цифра не упоминается ни в одном из текстов,

– подчеркнул политик.

По его словам, США лишь говорили о возможности обсуждения судьбы заблокированных активов Тегерана. Но этот вопрос будет подниматься только после подписания меморандума о взаимопонимании между странами.

Сейчас же, по мнению Венса, есть более насущный и значительно более масштабный вопрос – снятие санкций с иранской экономики. Но это возможно только в том случае, если власти страны возьмут на себя долгосрочные обязательства в отношении ядерной программы.

Вице-президент США подчеркнул, что будущее соглашение в целом "гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие, одновременно открывая Ормузский пролив".

Это фактически протягивает руку Ирану и говорит: если вы готовы выполнять свои обязательства, если вы готовы разрешить реальные инспекции вашей ядерной программы, тогда мы снова примем вас в мировую экономику,

– добавил Венс.

Обратите внимание! Ожидается, что меморандум о взаимопонимании США и Иран могут подписать уже в пятницу, 19 июня, в швейцарской Женеве. Однако Вашингтон хочет обнародовать мирное соглашение раньше, чтобы "американский народ ознакомился с ним".