Доплата 30 тысяч гривен: кто из военных получает наименьшие выплаты

Зарплата военных состоит из денежного довольствия и доплат, зависящих от функций служащего. Учитывая эти доплаты, наименьшие выплаты получают определенные категории.

Кто получает доплату 30 тысяч гривен

Украинские военные получают доплаты, размер которых зависит от выполняемых функций. Распределение выглядит следующим образом:

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30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсанты военных вузов, офицеры управлений и штабов.

– военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсанты военных вузов, офицеры управлений и штабов. 50 тысяч гривен – кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

– кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание. 100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

С 1 февраля 2023 года доплату 30 тысяч гривен получаютТо есть даже если служащий на ротации, но выполняет эти задачи – он имеет право на выплаты.

Деньги получают те, кто выполняет следующие задачи:

в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ;

в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

командированы в военные администрации в районах ведения боевых действий;

по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.

Без доплат остались все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находится за пределами районов ведения боевых действий.

Кому достались минимальные выплаты

Приведем несколько примеров самых низких выплат с учетом доплат 30 тысяч гривен: