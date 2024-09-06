Вознаграждения в 2024 году

Выплаты для военного состоят из двух частей, где надбавки в 30, 50, 100 тысяч гривен, а также недавняя надбавка в 70 тысяч гривен, является дополнительным вознаграждением к ежемесячному денежному обеспечению.

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30 тысяч гривен – для тех, кто осуществляет боевые или специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ,

– для тех, кто осуществляет боевые или специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ, 50 тысяч гривен – за боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями,

– за боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями, 100 тысяч гривен – за пребывание в зоне активных боевых действий или проходя лечение, или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен,

– за пребывание в зоне активных боевых действий или проходя лечение, или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен, 70 тысяч гривен – доплаты для тех, кто находится на передовой суммарно месяц.

Напоминаем! Согласно постановлению Кабмина, денежное обеспечение для курсантов военных училищ – 2 350 гривен, а для солдат срочной службы – по 6 тысяч.

Какая зарплата военных

Известно, что до конца 2024 года минимальная зарплата мобилизованного служащего составит уже 33 тысячи гривен, где минимальный оклад солдата-срочника – 20 тысяч гривен, а оклад по воинскому званию – 13 тысяч гривен.

Согласно таблице по размерам денежного обеспечения военных в 2024 году, офицерский состав Сухопутных войск ВСУ будет получать:

командир взвода – 28 229 гривен,

– 28 229 гривен, командир батальона – 36 481 гривну,

– 36 481 гривну, командир бригады/командир полка ССО – 50 173 гривен.

Лица рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту (Сухопутные войска ВСУ):

стрелок – 20 586 гривен,

– 20 586 гривен, наводчик-оператор – 22 268 гривен,

– 22 268 гривен, командир танка – 24 862 гривен,

– 24 862 гривен, главный сержант роты – 26 094 гривны.



Размеры денежного обеспечения военных в 2024 году / Скриншот инфографики Минобороны