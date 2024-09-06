Винагороди у 2024 році

Виплати для військового складаються з двох частин, де надбавки у 30, 50, 100 тисяч гривень, а також нещодавня набавка в 70 тисяч гривень, є додатковою винагородою до щомісячного грошового забезпечення.

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30 тисяч гривень – для тих, хто здійснює бойові або спеціальні завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ,

– для тих, хто здійснює бойові або спеціальні завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ, 50 тисяч гривень – за бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами,

– за бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами, 100 тисяч гривень – за перебування у зоні активних бойових дій або проходячи лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон,

– за перебування у зоні активних бойових дій або проходячи лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон, 70 тисяч гривень – доплати для тих, хто перебуває на передовій сумарно місяць.

Нагадуємо! Згідно з постановою Кабміну, грошове забезпечення для курсантів військових училищ – 2 350 гривень, а для солдатів строкової служби – по 6 тисяч.

Яка зарплата військових

Відомо, що до кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого службовця становитиме вже 33 тисячі гривень, де мінімальний оклад солдата-строковика – 20 тисяч гривень, а оклад за військовим званням – 13 тисяч гривень.

Відповідно до таблиці щодо розмірів грошового забезпечення військових у 2024 році, офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме:

командир взводу – 28 229 гривень,

– 28 229 гривень, командир батальйону – 36 481 гривню,

– 36 481 гривню, командир бригади/командир полку ССО – 50 173 гривень.

Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ):

стрілець – 20 586 гривень,

– 20 586 гривень, навідник-оператор – 22 268 гривень,

– 22 268 гривень, командир танка – 24 862 гривень,

– 24 862 гривень, головний сержант роти – 26 094 гривні.



Розміри грошового забезпечення військових у 2024 році / Скриншот інфографіки Міноборони