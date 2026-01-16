Выплаты и надбавки: какую зарплату получают военные в 2026 году

Размер денежного обеспечения военных зависит от многих факторов. Речь идет о должности, воинском звании, продолжительности службы и тому подобное.

Какую зарплату получают военнослужащие в 2026 году?

В частности денежное обеспечение состоит из основных и дополнительных выплат, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Основные выплаты – это некий фундамент ежемесячной выплаты. Военный получает его независимо от выполнения специфических боевых задач. В частности следует выделить:

Должностной оклад – зависит от должности, которую занимает человек. Оклад по воинскому званию – фиксированная сумма за присвоенное звание. Надбавка за выслугу лет – растет вместе со стажем службы (от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по воинскому званию и других надбавок).

В то же время существуют еще дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты. Они зависят от специфики службы, условий труда и т. п:

Надбавка за особенности прохождения службы. Ее размер составляет не менее 65% от должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет.

Надбавка за службу в условиях режимных ограничений: допуск к государственной тайне.

Надбавка за квалификацию: классность.

Премия: ежемесячная выплата, что зависит от личного вклада военного в результаты службы и соблюдения дисциплины.

Не следует забывать и о вознаграждении за участие в боевых действиях. Это отдельный вид дополнительной выплаты, которую ввели на время действия военного положения. Кроме того, она начисляется по факту выполнения задач.

Основные виды боевых выплат сейчас такие:

100 000 гривен – предусмотрена для лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения, выполняют задачи по огневому поражению противника или осуществляют полеты/морякам в районах ведения боевых действий. Начисляется пропорционально дням выполнения задач. 50 000 гривен – выплачивается руководящему составу (управление войсками), выполняющему задачи в составе органов военного управления, штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями на линии соприкосновения. 30 000 гривен – предоставляется военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям) в расчете на месяц (пропорционально времени выполнения), даже если они не находятся непосредственно на "нуле", но действуют в пределах определенных районов ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО/обеспечению.

Также военные могут получить единовременную выплату в 70 000 гривен. Это вознаграждение за каждые суммарно исчисленные 30 дней выполнения боевых задач непосредственно "на нуле" или на территории противника.

Также правительство предусмотрело выплаты для поддержки военных в различных жизненных ситуациях. Например, единовременная денежная помощь при заключении первого контракта выплачивается один раз после вступления в силу первого контракта:

рядовой состав: 8 прожиточных минимумов; сержантский состав: 9 прожиточных минимумов; офицерский состав: 10 прожиточных минимумов.

Также военнослужащим предоставляется денежная помощь для оздоровления: (их еще называют "оздоровительные" выплаты) – раз в год. Размер ее составляет месячное денежное обеспечение.

Заметьте! Еще есть материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Она может выплачиваться раз в год по рапорту военнослужащего (но при наличии соответствующего фонда).

Напомним, что участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно. Об этом пишут в Пенсионном фонде. Но при определенных условиях:

Мужчины должны достичь возраста 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа.

Женщинам следует быть 50-летними или старше и иметь не менее 20 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Досрочная пенсия участника боевых действий является пенсией по возрасту, поэтому ее размер определяется, как и размер пенсии по возрасту.

Что еще следует знать о выплатах военным?