Выплаты и надбавки: какую зарплату получают военные в 2026 году
- Зарплата военных в 2026 году состоит из основных выплат и дополнительных надбавок, которые зависят от должности, звания и продолжительности службы.
- Военнослужащие получают дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях и единовременные выплаты за выполнение боевых задач и заключение первого контракта.
Размер денежного обеспечения военных зависит от многих факторов. Речь идет о должности, воинском звании, продолжительности службы и тому подобное.
Какую зарплату получают военнослужащие в 2026 году?
В частности денежное обеспечение состоит из основных и дополнительных выплат, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.
Основные выплаты – это некий фундамент ежемесячной выплаты. Военный получает его независимо от выполнения специфических боевых задач. В частности следует выделить:
- Должностной оклад – зависит от должности, которую занимает человек.
- Оклад по воинскому званию – фиксированная сумма за присвоенное звание.
- Надбавка за выслугу лет – растет вместе со стажем службы (от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по воинскому званию и других надбавок).
В то же время существуют еще дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты. Они зависят от специфики службы, условий труда и т. п:
- Надбавка за особенности прохождения службы. Ее размер составляет не менее 65% от должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет.
- Надбавка за службу в условиях режимных ограничений: допуск к государственной тайне.
- Надбавка за квалификацию: классность.
- Премия: ежемесячная выплата, что зависит от личного вклада военного в результаты службы и соблюдения дисциплины.
Не следует забывать и о вознаграждении за участие в боевых действиях. Это отдельный вид дополнительной выплаты, которую ввели на время действия военного положения. Кроме того, она начисляется по факту выполнения задач.
Основные виды боевых выплат сейчас такие:
- 100 000 гривен – предусмотрена для лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения, выполняют задачи по огневому поражению противника или осуществляют полеты/морякам в районах ведения боевых действий. Начисляется пропорционально дням выполнения задач.
- 50 000 гривен – выплачивается руководящему составу (управление войсками), выполняющему задачи в составе органов военного управления, штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями на линии соприкосновения.
- 30 000 гривен – предоставляется военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям) в расчете на месяц (пропорционально времени выполнения), даже если они не находятся непосредственно на "нуле", но действуют в пределах определенных районов ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО/обеспечению.
Также военные могут получить единовременную выплату в 70 000 гривен. Это вознаграждение за каждые суммарно исчисленные 30 дней выполнения боевых задач непосредственно "на нуле" или на территории противника.
Также правительство предусмотрело выплаты для поддержки военных в различных жизненных ситуациях. Например, единовременная денежная помощь при заключении первого контракта выплачивается один раз после вступления в силу первого контракта:
- рядовой состав: 8 прожиточных минимумов;
- сержантский состав: 9 прожиточных минимумов;
- офицерский состав: 10 прожиточных минимумов.
Также военнослужащим предоставляется денежная помощь для оздоровления: (их еще называют "оздоровительные" выплаты) – раз в год. Размер ее составляет месячное денежное обеспечение.
Заметьте! Еще есть материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Она может выплачиваться раз в год по рапорту военнослужащего (но при наличии соответствующего фонда).
Напомним, что участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно. Об этом пишут в Пенсионном фонде. Но при определенных условиях:
- Мужчины должны достичь возраста 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа.
- Женщинам следует быть 50-летними или старше и иметь не менее 20 лет страхового стажа.
Обратите внимание! Досрочная пенсия участника боевых действий является пенсией по возрасту, поэтому ее размер определяется, как и размер пенсии по возрасту.
Что еще следует знать о выплатах военным?
- В январе 2026 года военные, которые участвуют в боевых операциях, могут получить денежное обеспечение от 20 000 до 190 000 гривен. Такая сумма "получается" из основной выплаты, надбавок за участие в боях и тому подобное.
- Кроме того, в 2026 году планируется масштабная реформа военной службы. Изменения касаются контрактников. Проект могут вынести на пересмотр в конце января или в начале февраля.