От 40 тысяч гривен: у кого из военных самая низкая зарплата
23 июня 2023, 16:30Читати новину українською
Выплаты военных могут существенно отличаться друг от друга, потому что зависят от многих факторов. В то время как кто получает 100 тысяч гривен, кому платят меньше 50 тысяч гривен.
От чего зависят выплаты военных
В общем, военнослужащие получают выплаты, состоящие из двух частей:
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- денежное довольствие (основная зарплата), зависящее от должности, звания и выслуги лет и т.п.;
- денежное вознаграждение установлено по инициативе президента на период военного положения (30, 50 и 100 тысяч).
Денежное вознаграждение тоже делится на несколько частей, размер которых зависит от обязанностей конкретного служащего.
Доплаты бывают следующими:
- 100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.
- 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
- 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.
Кто получает наименьшие выплаты
Денежное довольствие и вознаграждение суммируются ежемесячно и таким образом формируется заработная плата военных. Меньше получают служащие с учетом доплаты 30 тысяч гривен:
- Командир бригады – 62 962 гривен.
- Командир батальона – 54 362 гривны.
- Командир роты – 50774 гривен.
- Командир взвода – 49 095 гривен.
- Главный сержант роты – 46 928 гривен.
- Рекрут – 43175 гривен.