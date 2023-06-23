Від чого залежать виплати військових

Загалом військовослужбовці отримують виплати, які складаються з двох частин:

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грошове забезпечення (основна зарплата), що залежить від посади, звання та вислуги років тощо;

грошова винагорода встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану (30, 50 та 100 тисяч).

Грошова винагорода теж поділяється на декілька частин, розмір яких залежить від обов'язків конкретного службовця.

Доплати бувають такими:

100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

– військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 50 тисяч гривень – ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

– ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

Хто отримує найменші виплати

Грошове забезпечення та винагорода сумуються щомісяця й таким чином формується заробітня плата військових. Найменше отримують службовці з урахуванням доплати 30 тисяч гривень: