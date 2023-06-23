От чего зависят выплаты военных

В общем, военнослужащие получают выплаты, состоящие из двух частей:

Читайте также От 30 до 100 тысяч гривен: какие доплаты должны были получить военные в июне

денежное довольствие (основная зарплата), зависящее от должности, звания и выслуги лет и т.п.;

денежное вознаграждение установлено по инициативе президента на период военного положения (30, 50 и 100 тысяч).

Денежное вознаграждение тоже делится на несколько частей, размер которых зависит от обязанностей конкретного служащего.

Доплаты бывают следующими:

100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

– военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения. 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

– те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание. 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.

Кто получает наименьшие выплаты

Денежное довольствие и вознаграждение суммируются ежемесячно и таким образом формируется заработная плата военных. Меньше получают служащие с учетом доплаты 30 тысяч гривен: